Wirecard Aktie pariert die neuen Angriffe

Am Morgen stand - wieder einmal - ein kritischer Medienbericht zur Wirecard Aktie im Fokus der Anleger an der Frankfurter Börse. Die „Süddeutsche Zeitung” hatte über potenzielle Bilanz-Unregelmäßigkeiten berichtet. Demnach soll Wirecard den Kunden Banc de Binary weiter in den Büchern geführt haben, obwohl dieser die Geschäfte bereits eingestellt hatte. „Aus internen Dokumenten der Finanzbuchhaltung von Wirecard geht ...