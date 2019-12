Anleihenfonds mit ‚Win-Win‘-Effekt: Mit dem DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable können Anleger Emittenten unterstützen, die sich für die Weiterentwicklung der Klima-Agenda aktiv einsetzen, und gleichzeitig den Niedrigrenditen an den Staatsanleihenmärkten trotzen

„Tiempo de actuar – Zeit zu handeln“ – ob das drängende Motto der UN-Klimakonferenz tatsächlich hält, was es verspricht, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass die Delegierten unter Zeitdruck stehen. Denn ab 2020 sollen offiziell die Regelungen des Pariser Klimaabkommens gelten. Die Agenda der dringendsten Aufgaben, die in den kommenden Tagen in Madrid gelöst werden wollen, ist lang.

Während die politische Elite noch diskutiert, können Anleger mit dem DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable bereits einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Fixed-Income-Strategie von DPAM konzentriert sich auf positive Klimaeffekte und setzt dafür aktiv auf Emittenten, die beim Prozess der Klimaanpassung eine wichtige Rolle spielen. „Die Klimaveränderung ist ein systemisches Risiko, und es ist unsere Pflicht als verantwortungsvolle Investoren, Umweltfaktoren in unseren Anlageentscheidungen zu berücksichtigen“, unterstreicht Ophélie Mortier, Head of Responsible Investments bei DPAM, die Dringlichkeit des Themas. „Außerdem birgt die bereits begonnene Transformation in Richtung einer kohlenstoffärmeren Gesellschaft zahlreiche Chancen, die es als Anleger zu nutzen gilt.“