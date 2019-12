TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Asien haben sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen bewegt. An den chinesischen Börsen machte sich angesichts schwacher Exportdaten und einer herannahenden Erhöhung von US-Zöllen auf chinesische Importe neue Unsicherheit breit. In Japan präsentierten sich die Märkte dagegen fester. Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten hatten zum Ende der vergangenen Woche für neue Zuversicht im Handel gesorgt, was sich auch auf die Kurse in Fernost übertrug.

Im alles bestimmenden Thema Handelsstreit wird es in dieser Woche wieder ernst: Am 15. Dezember sind weitere US-Zollerhöhungen gegenüber China angesetzt - wenn es denn nicht zu einem Aufschub oder gar dem ersehnten ersten Teilabkommen kommt. Dazu gab es aber in den vergangenen Tagen oft widersprüchliche Aussagen, vor allem von US-Präsident Donald Trump.