FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag verstärkten Käufe im Dax nach dem Erreichen eines Tiefs seit Ende Oktober werten die Experten von Index Radar als positives Zeichen. Ein weiterer Schwächetag sei zwar nicht auszuschließen, aber die Chancen auf eine Rückeroberung der Marke von 13 200 Punkten seien wieder gestiegen, schrieb der charttechnische Analyst Andreas Büchler in einer Studie am Mittwoch.

Der deutsche Leitindex stabilisiere sich auf hohem Niveau. Den Startschuss für die nächste Rally könne aber erst mit einem Sprung über die 13 300er-Marke erfolgen, an welcher der Markt mehrfach gescheitert sei./ajx/mis