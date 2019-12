Einen „Pionier der grünen Geldanlage“ nannten Spiegel-Journalisten den österreichischen Autor und Finanzkabarettisten Max Deml vor Kurzem. Deml ist Herausgeber des grünen Börsenbriefs Öko-Invest und entwickelte bereits 1997 den Natur-Aktien-Index (nx-25), der den „MSCI World Index um mehr als 1.000 Prozentpunkte überrundet“ haben soll. Das zu mindestens behauptet Demel, der seit 2003 den Index selbst berechnet. Was hat es mit dem grünen Index auf sich, dessen Kursdaten nirgends zu finden sind?

Exklusiv gegenüber wallstreet:online erklärte Max Deml: „Beim 1997 lancierten Natur-Aktien-Index ‚nx-25‘ sind Branchen wie Rüstung, Atomkraft, Tabak, fossile Energieträger etc. ausgeschlossen, ebenso Unternehmen, die wegen gravierender Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Bilanzfälschung, Kartellbildung etc. bekannt geworden sind. Neben diesen inhaltlich definierten gibt es noch weitere sog. technische Kriterien wie z .B. jene, dass keine Branche doppelt im Index vertreten sein darf, der Streubesitz bzw. die Börsenhandelsumsätze nicht zu gering sein dürfen und das Unternehmen kein negatives Eigenkapital haben darf (die Solarworld-Aktie ist deswegen ausgeschieden, sie zählte vorher mit einem Kursanstieg von fast 20.000 Prozent in den Jahren 2003 bis 2008 zu den Top-Performern).“