Die Peergroup „Mischfonds Global flexibel“ ist mit fast 850 Fonds die größte überhaupt. Darunter befinden sich prominente Vertreter wie Flossbach von Storch - Multiple Opportunities oder Carmignac Patrimoine. Aber welche Fonds haben die beste Bewertung?

Die Scope-Analysten sortieren global investierende Mischfonds, deren Aktienquote flexibel zwischen 0% und 100% variieren kann, in die Vergleichsgruppe „Mischfonds Global flexibel“ ein. An die Asset Manager dieser Fondskategorie werden die höchsten Anforderungen gestellt, da sie in Bezug auf Anlageklassen, Sektoren und Währungsräume die größten Freiheiten haben. Für viele stellt diese Fondskategorie daher die Königsdisziplin dar. Mit fast 850 Fonds ist sie zugleich die größte Vergleichsgruppe überhaupt. Die Fonds verwalten aktuell mehr als 200 Mrd. Euro.

Unter den 850 Fonds gibt es einen sehr hohen Anteil mit vergleichsweise geringen Volumina: Mehr als 500 Fonds und somit 60% der Vergleichsgruppe verwalten derzeit Assets von weniger als 50 Mio. Euro. Lediglich 38 Produkte kommen auf Assets under Management von mehr als einer Milliarde Euro. Zu den größten Fonds gehören: