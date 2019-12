Walt Disney - Mit Disney+ auf der Streaming-Überholspur!

Rückblick: Die Bekanntgabe, dass Disney ins Streaming-Geschäft einsteigen will, ließ die Aktie im Juli bis auf rund 147 USD steigen. Danach korrigierte das Papier des Mikey Mouse-Konzerns. Mit Veröffentlichung der Quartalszahlen eröffnete die Aktie am 08.11. mit einem GAP-UP. Als mit dem Start des Streaming-Dienstes Disney+ der Medien-Gigant mitteilte, dass es bereits 10 Million Abonnenten gibt, gab es für die Aktie kein Halten mehr und es wurde ein neues Allzeithoch erreicht.

Meinung: Die Aktie korrigiert gerade in einer bullischen Flaggenformation im Bereich des gleitenden Durchschnittes EMA 20. Diesen Pullback können wir als Einstieg in die Aktie des Unterhaltungs-Giganten nutzen. Wenn Walt Disney aus der Flaggen-Formation nach oben ausbricht und noch 1-2 Tage seitlich konsolidieren würde, bekämen wir ein gutes Setup mit enger Absicherungsmöglichkeit. Bei einem Ausbruch über 149 USD könnte man dann direkt in die Aktie einsteigen. Der Breakout steht möglicherweise kurz bevor und die Disney-Aktie hätte das Potential danach wieder dynamisch nach oben laufen.

Chart vom 12.12.2019 Kurs: 147,78 USD

Setup: Den Long-Einstieg könnte man bei einem Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 149 USD vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter die Kerzen der möglichen seitlichen Konsolidierung im Bereich bei 146,50 USD setzen, wo auch der EMA 20 verläuft.

Meine Meinung zu Walt Disney ist BULLISCH

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in DIS