Die kurze Einschätzung der LageDer Respekt vor dem Allzeithoch ist dem DAX deutlich anzumerken. Gegenüber der bereits in diesem Kalenderjahr zurückgelegten Wegstrecke sollten die wenigen fehlenden Punkte so kurz vor dem Jahresende keine Hürde mehr sein. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der lila bzw. blauen X2 mit 23er Mindestziel 10648. Es läuft seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation 2018 die grüne Y der orangenen B/X und steht kurz vor ihrem Zielbereich zwischen 13600 und 14696.

Disclaimer:

In der Hauptvariante (blauer Pfad) befindet sich in der grünen Y bereits in der lila C. Diese zeigt bereits ein Abschlussmuster in Form eines EDTs (rote I bisher 13456 mit blauer w=12495, blauer x=11823 in der L&S-Feiertagsindikation am 3.10. sowie blauer y bisher 13456. Die blaue y kann mit orangener a=13375, orangener b=12883 und laufender orangener c (bisher 13456; hellgrüne i=13154, hellgrüne ii=13102, hellgrüne iii=13456, hellgrüne iv bisher 13252, hellgrüne v bisher 13427) mit 61er Mindestziel 13842 (lila Fibos) gezählt werden. Der Zielbereich der anschliessenden roten II liegt derzeit zwischen 12939 und 12101 (graue Fibos), wobei die rote II die untere graue Eindämmungslinie (derzeit bei 1266x) brechen sollte. Die rote III/V wird die lila C/orangene B/X oberhalb der roten I beenden.In der Nebenvariante (grauer Pfad) bildet die lila Alt: A der grünen Y ein Zigzag-X-Flat und ist immer noch nicht abgeschlossen. Es läuft die blaue Alt: c der roten Alt: Y, die sich nach der orangenen Alt: i=13375 und orangenen Alt: ii=12883 erst in der orangenen Alt: iii (bisher 13456) mit Mindestziel 13527 befindet. Nach Abschluss der lila Alt: A steht für die lila Alt: B ein Rücklauf zur hellblauen 0-b-Linie (derzeit bei 1187x) nebst Abarbeiten des 38er Mindestziels 12180 (rote Fibos) an, bevor die lila C/orangene B/X noch einmal ein weiteres Hoch oberhalb der lila Alt: A markiert.Die orangene C/Y wird als stärkerer Rücksetzer den Zielbereich der lila bzw. blauen X2 unterhalb 10648/10636 ansteuern.Fazit:Der DJI hat mit dem Erreichen der Marke 27848 seine Pflicht aus Sicht des Big Pictures erfüllt und ist in das Kürprogramm eingestiegen. Die untergeordneten Wellenebenen im DJI lassen vor dem abschliessenden Hoch noch einmal einen begrenzten Rücksetzer erwarten, der erst nach dem Ende des laufenden Anstieg gestartet werden wird. Der DAX scheint vor seinem Abstieg zur Marke 10648/10636 ein weiteres Allzeithoch in der seit April 2015 laufenden bullischen Korrektur anzustreben, das eventuell noch im laufenden Kalenderjahr erreicht werden wird.