NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am letzten Handelstag der Woche kennt die Rekordjagd an der Wall Street kein Ende. Am Freitag im frühen Handel erklommen die großen Börsenindizes neue Höchststände. "Möglicherweise muss der eine oder andere Anleger noch aufspringen, um den Zug vor dem Jahresende nicht komplett zu verpassen", vermutete ein Händler. Der Leitindex Dow stieg um 0,34 Prozent auf 28 474,86 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Gewinn von 1,2 Prozent ab. Seit Jahresbeginn steht für den Dow ein beachtliches Plus von 22 Prozent zu Buche.

Für Bewegung könnte im weiteren Verlauf der "Hexensabbat" sorgen. An diesem Freitag verfallen Terminkontrakte und Optionen auf die Börsenindizes. An diesem auch großer Verfall genannten Termin versuchen Anleger, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das führt bisweilen zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen.

Neue historische Höchstmarken meldeten auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 . Der S&P 500 rückte um 0,39 Prozent auf 3218,01 Zähler weiter vor und der Nasdaq 100 um 0,28 Prozent auf 8665,20 Punkte./bek/jha/