flatex Morning-news

Marktüberblick

In den letzten Tagen des Jahres wird der Handel an den Börsen für gewöhnlich „dünner“ oder besser formuliert die Liquidität schwindet etwas. Dies galt aber noch nicht für den Freitag, denn der große Verfallstag an der Eurex trug beim DAX zu einem prächtig hohen Handelsvolumen von rund 8,32 Mrd. Euro via Xetra und Börse Frankfurt bei. Der Deutsche Aktienindex ging mit einem Plus von 0,81 Prozent bei 13.318,90 Punkten ins Wochenende. Auch bei den restlichen umsatzstarken europäischen Indizes waren durchweg nur Kursgewinne zu registrieren. Am stärksten konnte der Mailänder FTSE MIB zulegen, der um 1,24 Prozent auf 24.003,64 Zähler kletterte. Der EuroStoxx50 stieg um 1,00 Prozent auf 3.776,56 Zähler. Ähnlich wie der DAX, der unterhalb des Rekordwertes vom 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten verblieb, hat auch der EuroStoxx50 noch Raum bis zu seinem Hoch vom April 2015 bei 3.36,28 Punkten. Der Rekordwert des EuroStoxx50 von 5.495,18 Punkten (kurz vor dem Platzen der Blase des Neuen Marktes) wirkt derzeit eher als ein unrealistisches Ziel. Rekordwerte hingegen gehörten an der Wall Street jüngst beinahe zur Gewohnheit und damit zur Tagesordnung. Die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 erreichten am Freitag nochmals allesamt neue Rekordstände.

Die neue Woche wird aufgrund der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage nur wenige relevante Meldungen mit sich bringen. Vor allem bleiben in den meisten westlichen Ländern die Börsen über Weihnachten ohnehin geschlossen. In Frankfurt, Wien und Zürich, sowie in Mailand wird am 24. Dezember nicht gehandelt, in London, Paris und New York findet ein verkürzter Handel statt. Anleger informieren sich zusätzlich noch einmal über die letzten Handelstage des Jahres 2019 (dies könnte vor allem für den einen oder anderen Anleger auch steuerlich nicht uninteressant sein). Am 25. Dezember sind die Börsen in Europa und den USA geschlossen, in China, Japan und Russland jedoch geöffnet. Während die meisten europäischen Börsenplätze am zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen bleiben, wird an der Wall Street schon wieder gehandelt. Für einen Tag machen die Börsen in Deutschland dann erst wieder am 27. Dezember die Pforten für die Händler auf. Von der Unternehmensseite wird es am Montag keine relevanten Meldungen geben. Von der volkswirtschaftlichen Seite stehen höchsten US-Daten zur Veröffentlichung an. Aus den USA werden nämlich um 14:30 Uhr der Chicago Fed National Activity Index für den November und um 16:00 Uhr die Neubauverkäufe für den November erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gaben sich kurz vor dem Ende der asiatischen Handelszeit noch recht unentschlossen. Die US-Futures hingegen wiesen durchweg leichte Zugewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 13295 bis 13.305 Punkten. Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Freitag mit einem Plus von 0,81 Prozent bei 13.318,90 Punkten.

Ausgehend vom Verlaufstief des 10. Dezember 2019 bei 12.886,55 Punkten bis zum Jahreshoch vom 16. Dezember 2019 bei 13.425,73 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.425 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.504/13.553/13.632 und 13.759 Punkten in Betracht zu ziehen. Ferner wäre das Rekordhoch vom 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten als Ziel auf der Oberseite nicht zu vergessen. Die Unterstützungen wären bei 13.220/13.156/13.093/13.014 und 12.887 Punkten auszumachen.





