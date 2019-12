Immer mehr Kostenlos-Angebote der Online-Broker fallen weg. So bieten nur noch wenige Online-Broker wie z. B. Smartbroker tatsächlich kostenlose Wertpapier-Depots an. Jüngster Gebühren-Rückfall in der Online-Broker-Branche: Der Depotgebühren-Hammer bei Flatex! Was ist passiert? Ein Überblick.



Flatex führt laut eigenem „Preis- und Leistungsverzeichnis ab dem 01.03.2020“ Depotgebühren von 0,1 Prozent jährlich für jeden Kunden ein. Die Folge: Immer mehr vermögende Flatex-Kunden rufen bei der Smartbroker-Hotline (+49 30 275 77 64 64; 8 – 20 Uhr) an. Die erfahrenen Selbstentscheider-Anleger suchen nach preiswerteren Alternativen, die sie beim neuen Fullservice-Broker der wallstreet:online Capital AG tatsächlich finden können.

Was ist passiert? Ab dem 01.03.2020 sollen Flatex-Kunden mit 0,1 Prozent an Depotgebühren monatlich belastet werden. Was auf den ersten Blick nach wenig aussieht, kann bei einem hohen Depotwert für vermögende Flatex-Kunden richtig teuer werden. Flatex wählt überraschend keine pauschale Depotgebühr sondern eine prozentuale.