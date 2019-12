Inspiriert von der aktuell guten Stimmung im Edelmetallbereich legte auch die Aktie von Kinross Gold zu. Aus charttechnischer Sicht kam der Vorstoß auf der Oberseite gerade zur rechten Zeit, ließ damit doch der Druck auf eine eminent wichtige Unterstützungszone nach.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.11. hieß es unter anderem „[…] Die deutliche Abwärtsreaktion im Anschluss an die Veröffentlichung mag zu einem Gutteil auch der damaligen Chartkonstellation geschuldet gewesen sein. Mit der Marke von 4,5 US-Dollar stand eine wichtige Unterstützung unter Druck. Nachdem diese unterschritten wurde, ging es in Richtung 4,3 US-Dollar weiter. Zu einem Test der 4,0 US-Dollar kam es bislang jedoch nicht. Im Bereich von 4,0 US-Dollar würden wir mit Blick auf die aktuelle Gemengelage unsere Demarkationslinie für das bullische Szenario ziehen. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, zumal in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie verläuft. Ein Unterschreiten der 4,0 US-Dollar hätte somit auch die Aktivierung eines starken Verkaufssignals zur Folge. Auf der Oberseite müssen die 4,5/4,6 US-Dollar überwunden werden. Über kurz oder lang gilt es jedoch, die 5,0 US-Dollar aus dem Weg zu räumen.“



Lange Zeit taten sich Gold und Silber schwer damit, einen signifikanten Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren. Zuletzt wagten sie sich jedoch aus der Deckung. Sollte sich dieser Vorstoß weiter manifestieren, könnte das die Produzentenaktien weiter beflügeln.

In den letzten Wochen bildete die Aktie oberhalb von 4,0 US-Dollar einen Boden aus. Die eminent wichtige Unterstützung bei 4,0 US-Dollar (und gleichzeitig unsere Grenzlinie für das bullische Szenario) gerieten letztendlich nicht ernsthaft in Gefahr. Aus charttechnischer Sicht war es zudem wichtig, dass sich die Konsolidierung oberhalb der 200-Tage-Linie abspielt.

Mittlerweile konnte sich die Aktie auf knapp 4,7 US-Dollar nach oben kämpfen und macht damit vorsichtige Anstalten, auch den Widerstandsbereich 4,5 /4,6 US-Dollar zu durchbrechen. Noch ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen, doch nach dem Verlassen des kurzfristigen Abwärtstrends (rot) gehen die Blicke wieder tendenziell nach oben. Hier muss möglichst zeitnah die Zone 4,9 / 5,0 US-Dollar übersprungen werden…