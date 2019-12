Gold und Silber springen an und sind aktuell drauf und dran, vor dem Jahreswechsel noch einmal frische Akzente zu setzen. Frische Akzente könnte auch die Aktie von Agnico Eagle Mines unter charttechnischen Aspekten gebrauchen, denn die Kursentwicklung in den letzten Handelstagen und –wochen steht einzig und allein unter dem Motto „Wann platzt (endlich) der Knoten?“ (in Form eines massiven Widerstands).

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 28.11. hieß es unter anderem „[…] Im Ergebnis weist die Aktie im Bereich von 81,2 CAD ein Doppeltop auf, per se eine nicht ganz so vorteilhafte Chartformation. Und dennoch erscheint der Wert auf der anderen Seite überaus stabil; trotz der eher mäßigen Vorstellung der Gold- und Silberpreise in den letzten Wochen. Kurzum: Die Aktie hat eine wichtige Phase erreicht. Das Top bei 81,2 CAD muss übersprungen werden, um neues Aufwärtsmomentum (zunächst in Richtung 85,0 CAD) zu kreieren. Auf der Unterseite wäre das Unterschreiten der Zone 76 / 75 CAD ein erstes Warnsignal. Unter die 73,0 CAD sollte es dann nicht mehr gehen.“



Der massive Widerstandsbereich um 81 / 82 CAD limitiert noch immer den Kurs. Anfang des Monats sah es kurzzeitig so aus, als ob der Aktie der Ausbruch gelingen würde. Doch der Versuch gewann nicht an Höhe und entwickelte keine Nachhaltigkeit und endete schließlich mit dem Wiedereintritt in die Handelsspanne (82/81 CAD auf der Oberseite und 76/75 CAD auf der Unterseite).

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich aber etwas Wesentliches verändert, denn wirkten Gold und Silber damals noch etwas lethargisch, so ist mittlerweile hier wieder ein gewisser Aufwärtsdrang zu beobachten. Insofern könnte sich dieser Umstand auch als treibende Kraft für die Aktie des Goldproduzenten erweisen.

Kurzum: Aus charttechnischer Sicht ist der Rahmen klar abgesteckt. Die Aktie muss signifikant über die 82,0 CAD und darf auf der anderen Seite nicht signifikant unter die 75 CAD fallen. Der Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen nährt unserer Meinung nach die Hoffnung auf eine Weichenstellung auf der Oberseite…