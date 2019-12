Das neue Jahr kann kommen

Liebe Leser,

wie schon in der vergangenen Woche beschrieben ist das Jahr für uns als Biotechnologie-Investoren oder -interessenten herausragend gut verlaufen. Jetzt liegen die Enddaten vor – und die sind gut bzw. besser als für die großen Indizes. Das hatte ich in der vergangenen Ausgabe bereits gezeigt und nehme noch einmal die Entwicklung des entscheidenden Index unter die Lupe. Da sich nichts geändert hat, sehen Sie sich den Chart der vergangenen Woche noch einmal an.

DaxSubsector All Biotechnology Kursindex, ISIN: DE000A0SM593