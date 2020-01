NEW YORK (dpa-AFX) - Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran dürfte die Rekordjagd an den US-Börsen am Freitag vorerst beenden. Hohe Kursverluste an den europäischen Aktienmärkten dürften sich an der Wall Street nahtlos fortsetzen: Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial etwa eineinhalb Stunden vor Sitzungsbeginn 0,8 Prozent niedriger auf 28 640 Punkte.

Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad durch einen US-Angriff hat die oberste Führung in Teheran den USA "schwere Rache" angedroht. Beobachter befürchten eine gefährliche Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Als Reaktion auf die Lage im Nahen Osten zogen die Öl- und Goldpreise deutlich an. Anleger bevorzugten zudem als sicher geltende US-Staatsanleihen, deren Notierungen kräftig stiegen.