Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt im Rahmen der blauen 2 eine sehr bullische Aufwärtskorrektur, die kurz- bis mittelfristig wohl ein neues Allzeithoch erreichen wird.Die blaue 2 befindet sich nach der orangenen A/W=8695 (grüne A=9300, grüne B=11431, grüne C=8695) immer noch in der als Doppelflat (grüne W=13600, grüne X=10115 in der Weihnachtsindikation 2018, grüne Y bisher 13456) verlaufenden überschiessenden orangenen B/X (bisher 13600) mit Maximalziel 14696 (blaue Fibos).Der Zielbereich der fehlenden orangenen C/Y liegt unterhalb der unteren lila Eindämmungslinie (derzeit bei 971x) und oberhalb dem Ausgangspunkt 8350 des Expanding EDT. Dabei sollte die blaue 2 idealerweise auch das 61er RT der blauen 1 bei 9898 (violette Fibos) hinter sich lassen.Nach der bullischen blauen 2 sollte die blaue 3 zu einem neuen Allzeithoch – idealerweise deutlich oberhalb der oberen lila Eindämmungslinie (derzeit bei 1448x) – führen.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation 2018 laufende grüne Y der orangenen B/X steht ihrerseits kurz vor ihrem Zielbereich zwischen 13600 und 14696.In der Hauptvariante (blauer Pfad) befindet sich die grüne Y bereits in der lila C. Diese zeigt bereits ein Abschlussmuster in Form eines EDTs (graue Eindämmungslinien; rote I bisher 13456 mit blauer w=12495, blauer x=11823 in der L&S-Feiertagsindikation am 3.10., blauer y=13375, blauer x2=12883, blauer z bisher 13456.Es spricht viel dafür, dass die rote I bei 13456 bereits beendet wurde und sich der DAX in eine zähe Seitwärtsbewegung begeben hat. Der Zielbereich der laufenden roten II liegt zwischen 12939 und 12101 (graue Fibos), wobei die rote II die untere graue Eindämmungslinie (derzeit bei 1277x) brechen sollte. Die rote III/V wird die lila C/orangene B/X oberhalb der roten I und unterhalb der oberen grauen Eindämmungslinie (derzeit bei 1350x) beenden (blauer Pfad).