Ringmetall übernimmt Sorini Ring Manufacturing

Ringmetall meldet eine Übernahme in den USA. Man habe „mit der Akquisition von Sorini Ring Manufacturing Inc. einen weiteren Spannringproduzenten in den USA im Zuge eines Asset Deals zugekauft”, so das Unternehmen aus München am Dienstag. Zum Kaufpreis macht man keine Angaben, es sei Stillschweigen vereinbart worden, so Ringmetall. Die Transaktion habe Kosten von 0,05 Millionen Euro verursacht, die noch in den Zahlen für 2019 ...