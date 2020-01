WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag im Minus geschlossen. Die schwache Eröffnung an den US-Börsen hatten diesseits des Atlantiks den Börsenbarometern einen Negativdrall verpasst. Der ATX drehte am späten Nachmittag in die Verlustzone. Er fiel letzten Endes um 0,41 Prozent auf 3189,50 Punkte.

Ein zentrales Thema blieb die geopolitische Lage zwischen den USA und dem Iran: In der Vorwoche hatten die Vereinigten Staaten mit einer gezielten Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani die Märkte unter Druck gebracht. Auch wenn an diesem Handelstag von einer leichten Stabilisierung die Rede war, bleibt die Lage angespannt.