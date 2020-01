Die Türkei plant die Etablierung einer eigenen Elektroauto-Marke. Sie heißt TOGG („Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu"= Türkische Automobil-Unternehmensgruppe) und besteht aus einem Konsortium aus fünf türkischen Firmen. Bereits 2022 soll der erste Elektro-SUV von TOGG mit bis zu 406 PS und einer maximalen Reichweite von 500 km vom Band laufen, berichte Auto Bild am Montag. Doch kann TOGG tatsächlich etablierten E-Autobauern wie Tesla Konkurrenz machen?

Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Der TOGG wird kein Selbstläufer sein. Auch in der Türkei müssen erst die Kompetenzen entwickelt werden, um ein E-Auto erfolgreich in Masse zu produzieren. Das wird wohl auch hier länger dauern als geplant und der TOGG kommt zu einer Zeit, in der es bereits einen großen Wettbewerb von Elektrofahrzeugen auf dem Markt geben wird. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, muss sich der TOGG nicht nur in der Türkei, sondern auch in den internationalen Märkten verkaufen. Die Chancen stehen daher eher schlecht, dass das Experiment gelingt.“