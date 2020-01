flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Donnerstag via Xetra mit einem Kursgewinn von 1,31 Prozent bei 13.495,06 Punkten. Intraday lag das neue Verlaufshoch bei 13.523,34 Punkten und damit nicht mehr weit vom Allzeithoch des 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten entfernt. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,87 Milliarden Euro. Der EuroStoxx50 konnte um 0,62 Prozent klettern und schloss mit 3.795,88 Zählern. Neue Rekorde gab es einmal mehr an der Wall Street zu vermelden. Alle drei führenden US-Indizes (Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500) konnten neue Rekordstände erreichen. Der Leitindex der Technologiebörse NASDAQ, der NASDAQ100, durchbrach sogar die 9.000-Punkte-Marke und bildete bei 9.004,55 Punkten ein neues Allzeithoch aus. Rekorde über Rekorde mahnen jedoch auch zur Vorsicht, denn die Kurse (das hat der jüngste Einbruch rund um die Vorgänge im Nahen Osten gezeigt) werden nicht wie die Bäume auf ewig in den Himmel klettern können. Ein Sentiment-Index, wie zum Beispiel der von CNN Business publizierte „Fear & Greed Index“ weist aktuell mit 93 Punkten nahezu am Anschlag „extreme Gier“ aus. Getreu der Interpretation eines Sentiments erwies sich das Ausmaß einer enorm starken (bullishen) Marktverfassung meist als sogenannter Kontraindikator. Je stärker die Masse der Marktteilnehmer bereits investiert ist, desto weniger Investoren/Anleger bleiben noch übrig, um in den jeweiligen Markt noch weiter „hineinzukaufen“ (so die These).

Am heutigen Freitag steht eines der volkswirtschaftlichen Datenhighlights auf der Agenda der Trader, nämlich die um 14:30 Uhr zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Dezember. Zuvor werden die Daten zur November-Industrieproduktion für Frankreich (08:45 Uhr), Spanien (09:00 Uhr), Italien (10:00 Uhr) und Großbritannien (10:30 Uhr) zu bewerten sein. Ferner werden um 16:00 Uhr US-Lagerbestände des Großhandels für den November ausgewiesen. Um 18:00 Uhr wird der US-Landwirtschaftsreport „WASDE“ (World Agricultural Supply and Demand Estimates) publiziert. Es ist ein vom US-Landwirtschaftsministerium veröffentlichter monatlicher Bericht mit ausführlichen Prognosen in Bezug auf Angebot und Nachfrage für die wichtigsten Agrarrohstoffe und Nutztierkontrakte, wie Lebendrind oder mageres Schwein. Um 19:00 Uhr wird von Baker Hughes die Anzahl der aktiven US-Rohölförderplattformen auf Wochenbasis ausgegeben und um 21:30 Uhr der CoT-Bericht (ebenfalls Wochenbasis) der US-Terminmarktaufsicht CFTC. Von der Unternehmensseite werden Quartalszahlen des indischen Softwareriesen Infosys publiziert.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen nochmals allesamt Kursgewinne auf und auch die US-Futures konnten ebenso durchweg weiter klettern. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 13.530 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag via Xetra mit einem Kursgewinn in Höhe von 1,31 Prozent bei 13.495,06 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom 2019er-Jahreshoch des 16. Dezember 2019 bei 13.425,85 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 06. Januar 2020 bei 12.948,17 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 13.538/13.608 und 13.721 Punkten in Betracht zu ziehen. Auch wäre das Allzeithoch vom 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten als ein Kursziel auf der Oberseite zu nennen. Die Unterstützungen wären bei 13.426/13.313/13.243/13.18713.131/13.081 und 12.948 Punkten auszumachen. Ein zusätzliches Kursziel zur Unterseite wäre die untere Kurslückenkante der noch offenen Kurslücke vom 08. Januar auf den 09. Januar, die bei 13.329,27 Punkte geschlossen wäre.





