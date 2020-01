Uber schleicht sich davon!

In der letzten charttechnischen Besprechung vom 29. November 2019: „ Uber: Aktie seit IPO 13 % im Minus “ wurde rechtzeitig auf eine bevorstehende Erholungsbewegung bis zur oberen Trendbegrenzung um 32,00 US-Dollar hingewiesen. Dieses Ziel erreichte die Aktie Anfang dieses Jahres, stoppte dort allerdings noch nicht einmal, sondern zog direkt über den 200-Tage-Durchschnitt weiter hoch. Dadurch werden jetzt mittelfristige Ziele interessant, bestehende Long-Positionen sind unbedingt enger abzusichern!

Jungspund startet durch

Die Überwindung des EMA 200 bei rund 33,50 US-Dollar ist für einen mittelfristigen Kursanstieg zurück an das Niveau des Börsendebüts bei 42,00 US-Dollar elementar. Mit zwischengeschalteten Stopps ist aber in den Bereichen von 38,30 und rund 40,00 US-Dollar zu rechnen. Als Anlagevehikel kann auf das altbewährter Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC5CMM zurückgegriffen werden. Eine Verlustbegrenzung für frische sowie bestehende Positionen kann jetzt das Niveau von 31,10 US-Dollar angesetzt werden. Ein Rückfall darunter sollte jedoch tunlichst vermieden werden, weil sonst Abgaben an den EMA 50 bei derzeit 30,45 US-Dollar eingeplant werden müssten.