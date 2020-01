SLV: Silber-ETF auf Watchlist, falls die Aktienmärkte korrigieren

Die Länge der aktuellen Bullenphase an den Aktienmärkten deutet daraufhin, dass diese sich dem Ende zuneigt. Daher spricht vieles dafür, sich abseits von SPX, Dax und Co. zu positionieren.

Es muss nicht gleich ein Crash kommen: Swingrade mit Silber-ETF als Alternative zu SPX, Dax & Co.

Symbol: SLV ISIN: US46428Q1094



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate



Rückblick: Der Silber-ETF hat ein Halbjahresplus von knapp 8 Prozent zu verzeichnen, ist aber vom Jahreshoch 2019 vom April weit entfernt. Die Konsolidierung in Form einer Bullenflagge landete heute am 20er-EMA, ging kurz auf die Unterseite, legte den Tagesschlusskurs aber knapp darüber.



Chart vom 14.01.2020 Kurs: 16,62 USD







Meine Expertenmeinung zu SLV



Meinung: Die Länge der aktuellen Bullenphase an den Aktienmärkten deutet daraufhin, dass diese sich dem Ende zuneigt. Daher spricht vieles dafür, sich abseits von SPX, Dax und Co. zu positionieren. Bei einer Korrektur dieser Börsenindizes ist zu erwarten, dass der Silberpreis aus der Formation nach oben ausbricht. Für diesen Fall sollten wir das Edelmetall als ETF oder über eine der führenden Aktien wie First Majestic Silver (AG) oder Fortuna Silver Mines (FSM) auf der Watchlist haben.



Mögliches Setup: Als Kaufsignal könnten wir das Überschreiten der Marke von 16,69 USD werten. Den Stopp Loss könnten wir unterhalb der Unterstützungslinie von 16,44 USD setzten. Als Kursziel setzen wir das Pivot-Hoch vom 7. Januar bei 17,21 USD an. Daraus resultiert ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis von etwas über 2. Das ist nicht bombastisch, aber bei einer stärkeren Korrektur der Aktienmärkte wäre ein weit höherer Anstieg der Edelmetallnotierungen durchaus denkbar.



Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/slv-silber-etf-auf-watchlist-falls-die-ak ...



Aussicht: BULLISCH



Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SLV.



Analyse erstellt im Auftrag von