Im ersten Quartal legt der Umsatz der Metro um 2,2 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro zu. Der Konsens stand bei 7,55 Milliarden Euro. In Deutschland sinkt der Umsatz um 0,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. In Osteuropa verbessert sich der Umsatz hingegen um 6,1 Prozent, in Asien gibt es ein Plus von 5,2 Prozent. Aus Russland wird ein Minus von 5,3 Prozent gemeldet. Dies ist keine Überraschung, es zeigt sich dort jedoch langsam eine ...