ThyssenKrupp: Zurück auf Los!

Für die Bullen verliefen die letzten beiden Handelstage bei der ThyssenKrupp-Aktie enttäuschend. Nachdem es in der Vorwoche schon nicht gelungen war, den Kurs der Aktie nachhaltig über seinen 50-Tagedurchschnitt ansteigen zu lassen, blieben die Käufer auch in dieser Woche am gleitenden Durchschnitt hängen.

Am Montag konnte die Aktie zwar erneut bis an die 50-Tagelinie vorrücken. Diese nennenswert zu überwinden, gelang ... Weiterlesen