Ein schnelles Update zur Wirecard Aktie, die heute zu den Top-Werten an der Frankfurter Börse gehört. Aktuell liegt der DAX-Wert nach neuen charttechnischen Kaufsignalen mit 5,69 Prozent im Plus bei 128,10 Euro. Überwunden wurden heute charttechnische Hindernisse bei 122,50/123,40 Euro und unterhalb von 125,80 Euro, auf die wir heute Morgen vor XETRA-Handelsstart in unserem 4investors-Chartcheck zur Wirecard Aktie bereits ...