NEW YORK (dpa-AFX) - Der Höhenflug an der Wall Street dauert an. Zum einen herrscht weiter Erleichterung, nachdem die zwei größten Volkswirtschaften der Welt nach einem rund zweijährigen Handelsstreit ein erstes Teilabkommen unterschrieben haben. Zum anderen überzeugte die Investmentbank Morgan Stanley mit ihrer Quartalsbilanz. Darüber hinaus fiel auch ein Teil der veröffentlichten US-Konjunkturdaten überraschend stark aus.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenauftakt mit 0,4 Prozent im Plus bei 29 156 Punkten. Das wäre ein neuer Rekordstand. Der marktbreite S&P 500 hat seit Wochenbeginn bereits Tag für Tag neue Höchststände erreicht.