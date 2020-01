AllianzGI Die Woche voraus: Rücksetzer?

Liebe Leserinnen & Leser,

wie hatten wir uns gefreut, dass die unter der Oberfläche brodelnde (geo-)politische Unsicherheit zum Ausklang des alten Jahrzehntes abzunehmen schien. Das britische Unterhaus verabschiedete das Gesetz zum Brexit-Deal und die Chance auf ein Teilabkommen im Handelskonflikt zwischen den USA und China nahm zusehends Formen an, welches mit der Unterzeichnung der Vereinbarung von beiden Seiten in der abgelaufenen Kalenderwoche ihren Abschluss fand. Zusammen mit einer weiter expansiven Geldpolitik globaler Notenbanken, der Hoffnung auf eine nachhaltige konjunkturelle Erholung und einer Jahresendrallye im Rücken, waren die Voraussetzungen für einen verheißungsvollen Start in das neue Jahrzehnt gegeben. Oder doch nicht?

Erfahren Sie mehr in unserer neuen „Die Woche voraus“ (PDF Download)