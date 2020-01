Es hat schon fast Tradition. Am Abend kommt wieder einmal eine Stimmrechtsmitteilung von Wirecard. Und wieder geschieht dies kurz vor dem Wochenende. Diesmal ist die Societe Generale aus Paris die mitteilungspflichtige Gesellschaft. Die Franzosen halten am 9. Januar insgesamt 5,39 Prozent an Wirecard. Wie hoch der Anteil zuvor war, wird nicht mitgeteilt. Dazu gibt es keine Angaben.Interessant ist, dass nur wenige Aktien direkt ...