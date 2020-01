1 Zahl, die Disney-Investoren im Jahr 2020 auf dem Zettel haben sollten

2019 war für Walt Disney (WKN: 855686) ein erstaunliches Jahr an den Kinokassen. Das Unternehmen hatte sieben der zehn umsatzstärksten Filme des Jahres und war am achten, Spider-Man: Far From Home, ebenfalls beteiligt. Sieben dieser acht Filme haben die Marke von 1 Milliarde USD weltweit überschritten, und das wird bei Star Wars: The Rise of Skywalker Anfang dieses Jahres ebenfalls der Fall sein.

The House of Mouse ist eine echte Hit-Fabrik, die sich auf ihre Franchises stützt. Jeder Film hat die Chance, ein Riesenerfolg zu werden. Das hat zu einem erstaunlichen Niveau geführt, wobei das Unternehmen im Jahr 2019 weltweit 11,11 Milliarden USD an den Kinokassen einspielte (13,51 Milliarden USD, wenn man die von FOX erworbenen Filme mitzählt).