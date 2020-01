Ruhiger Handel im DAX erwartet - Feiertag in den USA

Der berühmte Fonds-Manager Peter Lynch sagte einmal, dass eine Aktie oder ein Index nie zu hoch notieren kann, um nicht noch weiter zu steigen. Viele professionelle Trader warnen hingegen und weisen daraufhin, dass sich ein neues Allzeithoch nicht für Long-Positionen anbietet. Man muss abwarten, wer diesmal Recht behalten wird.

Auf der einen Seite ist der Markt ohne wenn und aber überkauft, viele Indikatoren wie der Fear & Greed Index notieren am Anschlag. Auf der anderen Seite sind die Märkte sehr liquide und in den USA stehen Wahlen bevor. Die US-Regierung kann eine kräftige Korrektur an den Aktienmärkten nicht gebrauchen. Allerdings ist auch klar, je weiter DAX und S&P500 ansteigen, desto kräftiger wird die folgende Korrektur ausfallen. Das Pendel schlägt immer von einer Seite zur anderen aus, auch die Börse ist keine Einbahnstraße.