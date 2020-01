Kurz vor dem Handelsstart im XETRA-System an der Frankfurter Börse hier noch ein schneller Chartcheck zur E.On Aktie. Bei dem Papier könnte ein neues Kaufsignal anstehen: In den letzten Wochen hat sich der Aktienkurs des DAX-notierten Unternehmens nach und nach von 8,076 Euro auf bis zu 10,248 Euro nach oben gearbeitet. Das Verlaufshoch wurde am Freitag erreicht, mit 10,194 Euro ging es ins Wochenende und aktuelle Indikationen ...