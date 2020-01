Sibanye Gold (SBGL): südafrikanische Goldaktie mit Tagesplus von fast 9,31%!

Das Unternehmen liefert momentan keine schwarzen Zahlen, was sich aber angesichts der angezogenen Edelmetallpreise kurzfristig ändern könnte. Ein Einstieg ist aber momentan rein charttechnisch motiviert und auf einen kurzfristigen Swingtrade ausgelegt.

SBGL profitiert von Gold-, Palladium- und Platinpreisen. Das Timing ist enorm wichtig bei diesem Swingtrade!



Symbol: SBGL ISIN: US8257242060



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate



Rückblick: Mit rund 118 Prozent ist dieser Wert ein Top-Performer im boomenden Edelmetallmarkt. Am Freitag gab es ein Mini-Gap nach oben und eine lange grüne Kerze, die ein Tagesplus von 9,31 Prozent signalisiert.



Chart vom 20.01.2020 Kurs: 11,35 USD







Meine Expertenmeinung zu SBGL



Meinung: Sibanye Gold Limited ist der größte Goldminenbetreiber Südafrikas und gehört zu den Top 10 weltweit und ist auch im Platin- und Palladium-Geschäft vertreten. Das Unternehmen liefert momentan keine schwarzen Zahlen, was sich aber angesichts der angezogenen Edelmetallpreise kurzfristig ändern könnte. Ein Einstieg ist aber momentan rein charttechnisch motiviert und auf einen kurzfristigen Swingtrade ausgelegt, könnte dafür aber umso lukrativer sein. Die Quartalszahlen werden voraussichtlich am 19. Februar veröffentlicht werden und stehen dazu nicht im Widerspruch.



Mögliches Setup: Das Mini-Gap bei 10,50 USD ist eine wunderbare Unterstützungs- / Widerstandslinie. Wir rechnen damit, dass sich der Kurs dieser Linie nach dem starken Ausbruch vom Freitag am morgigen Dienstag wieder deutlich annähert. Ein Überschreiten der Marke von 10,75 USD von unten nach oben wäre ein schönes Kaufsignal. Den Stopp Loss können wir dann unterhalb des Gap bei 10,49 USD hinlegen. Unser nächstes Kursziel läge beim Hoch vom Freitag bei 11,25 USD, womit wir bei einem Chance-Risikoverhältnis von 2:1 sind.



Aussicht: BULLISCH



Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SBGL.



