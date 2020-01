FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestützt durch schwache Aktienmärkte leicht gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,04 Prozent auf 171,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,22 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf die schwachen Vorgaben der asiatischen Börsen, die für Auftrieb bei den Festverzinslichen sorgten. An den Aktienmärkten in Asien sorgten jüngste Meldungen über eine neuartige Virus-Lungenkrankheit in China für Nervosität unter den Anlegern.