RIPPLE CTO BEGRÜNDET DEN XRP-KURSSTURZ

Ripple CTO begründet XRP Ausverkäufe. XRP-Kurs stabilisiert sich weiterhin

Wenn es um die Marktkapitalisierung geht, steht die Kryptowährung XRP, ausgeben vom US-Fintech Unternehmen Ripple, sehr gut da: mit 10,3 Milliarden US-Dollar rangiert XRP auf dem dritten Platz hinter der Nummer 1 Bitcoin (157 Milliarden US-Dollar) und dem zweitplatzierten Ethereum (18,5 Milliarden US-Dollar). Während Bitcoin und Ethereum sich vom harten Kryptowinter 2018 wieder erholen konnten, ging es mit dem XRP-Kurs ständig bergab. Nachdem XRP im Juni 2019 ein Jahreshoch bei 0,4889 US-Dollar erreichte, fiel der Token im Dezember 2019 bis auf 0,1744 US-Dollar. Gegen 17:30 Uhr MEZ notiert XRP bei 0,2342 US-Dollar. Nun hat sich David Schwartz, Chief Technology Officer (CTO) zu den Ausverkäufen von XRP geäußert. Schwartz sagte, dass es nach Einführung des XRP-Tokens unterschiedliche Strategien gab. Zunächst war XRP als eine Art Werbegeschenk für Kooperationspartner gedacht. Durch die starken Kurszuwächse im Jahr 2017 nutzen viele jedoch die Gelegenheit, große Gewinne zu realisieren. Darum bot Ripple den Token selbst auf dem Markt an, um zu vermeiden, dass nur wenige den XRP-Umlauf kontrollieren. Ironischerweise bezeichnet Schwartz dies als funktionierende Strategie. Der Kursverlauf von XRP sagt jedoch was anderes aus. Mehr Informationen finden Sie hier.

