FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Erholung der Kurse in Asien hat den Dax am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Der deutsche Leitindex hatte im frühen Handel bei 13 640 Punkten einen neuen Höchststand erreicht und übertrumpfte damit seine bisherige Bestmarke vom Januar 2018. Zuletzt blieb noch ein Plus von 0,23 Prozent auf 13 587,55 Punkte.

"Der deutsche Leitindex konnte sich nicht weiter den Rekordständen in den USA entziehen", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. "Irgendwann ist der Bewertungsunterschied zwischen den deutschen und US-Unternehmen zu groß und wird von den Marktteilnehmern aufgeholt." Weiterhin beobachtet werden müsse die Ausbreitung des Coronavirus speziell in Asien, die zuletzt an den Börsen für Nervosität gesorgt hatte. Die Situation ähnelt Lipkow zufolge der ehemaligen Sars-Pandemie vor ein paar Jahren. Die damalige Panik hatte zeitweise zu größeren Kursverlusten an den chinesischen Börsen geführt. Insgesamt stünden die Börsenampeln aber weiterhin auf grün, fuhr der Experte fort.