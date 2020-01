Gerade hatte sich die zuletzt sehr nervöse Stimmung in Zusammenhang mit der Varta Aktie beruhigt, da kommt neue Unruhe in den Markt. An der Frankfurter Börse rauscht der Aktienkurs des Batterie-Konzerns heute erneut deutlich nach unten und verliert aktuell 5,41 Prozent an Wert auf 85,60 Euro. Für das Minus sorgt vor allem eine Abstufung der Varta Aktie durch die Analysten der Commerzbank.Und die fällt durchaus drastisch aus. ...