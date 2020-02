Daher bitte nicht wundern, wenn der DAX sich in einigen Tagen wieder an der 13.000er-Marke befindet! ABER: Der Markt hat immer Recht. Ohne klares Verkaufssignal sollte nicht gegen den kurzfristigen Trend spekuliert werden. Die gestrige lange weiße Kerze bei hohen Umsätzen stützt. Rücksetzer wären daher heute bis ca. 13.480 Punkten auf Kaufsignale zu beobachten. Im Bereich 13.590/13.640 wäre jedoch eine Verschnaufpause zu erwarten.

Viel Erfolg – Ihr Stefan Salomon, Chartanalyst

