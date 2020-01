10 faszinierende Fakten über Gold, von denen du vermutlich noch nie gehört hast

Gold ist wieder da! Nach der peinlichen Werthalbierung in US-Dollar zwischen 2011 und 2016 und dem damit einhergehenden Tief bei 1.000 US-Dollar pirscht sich das begehrte Edelmetall in letzter Zeit wieder erfolgreich in Richtung Allzeithoch.

Wer sich seiner Sache sicher ist, kann sich jetzt in den Trend hineinkaufen. Am besten, nachdem man sich darüber informiert hat, was genau man da eigentlich kauft. Nach den folgenden zehn faszinierende Fakten wirst du Gold gut genug kennen, um eine qualifizierte Kaufentscheidung treffen zu können.

1. Gold ist ein Massenprodukt

Gold ist selten. Sonst würden ein paar Gramm nicht über 1.000 US-Dollar kosten. Angebot und Nachfrage – logisch! Doch so wenig Gold gibt es auf der Welt nicht. Ganze 187.200 Tonnen Gold wurden bisher geschürft. Das macht grob gerechnet etwa eine Unze Gold pro Erdbewohner.

2. Gold ist perfekt geeignet für Schmuck

Gold kommt nicht nur in Unzen oder Barren daher. Es wird natürlich auch für Schmuck verwendet. Und das nicht zu knapp! Beinahe 50 % der weltweiten Goldreserven existieren in Form von Schmuck. Ein Zufall ist das sicher nicht. Die sehr gute Wärmeleitfähigkeit und Hautverträglichkeit machen Gold zum optimalen Werkstoff.

3. Gold ist platzsparend

Tausende Tonnen klingen nach einer ganzen Menge Gold. Doch tatsächlich passt die gesamte Menge an Gold, die jemals geschürft wurde, in einen Würfel mit einem Volumen von 21 Kubikmetern.

4. Gold ist Gold, auch unter dem Mikroskop

Eine Unze Gold liegt gut in der Hand. Aber man könnte aus einer Unze Gold auch einen Faden mit einer Dicke von 5 Mikrometern anfertigen. Der wäre dann über 80 Kilometer lang. Oder eine Decke mit einer Fläche von 9 Quadratmetern.

5. Die FED hat das meiste Gold

Die Federal Reserve (kurz: FED) ist die Notenbank mit den weltweit größten Goldreserven. 530.000 Goldbarren mit einem Gewicht von 6.700 Tonnen lagern in den Tresoren der US-amerikanische Notenbank. Das klingt nach einer Menge Gold. Doch in Wahrheit ist das nur etwa halb so viel wie im Jahr 1973.

6. Gold liegt am liebsten in New York

Und wo lagert die FED ihr Gold am liebsten? Natürlich in New York! Hier liegen 25 % der weltweiten Goldreserven. Ob Donald Trump etwas davon in seinem Turm verbaut hat? Schwer zu sagen! Ein teures Pflaster ist New York so oder so.

7. Gold ist anspruchsvoll in der Herstellung

Wie bitte? Gold herstellen? Wie seinerzeit die Alchemisten im Mittelalter, die gnadenlos an ihrer hoffnungslosen Aufgabe scheiterten? Theoretisch kein Problem! Sofern man sich gerade in der Nähe einer Sternenkollision befindet. Denn bei solchen Ereignissen entsteht Gold in der Menge mehrerer Mondmassen.