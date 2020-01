Der gestrige Handelstag brachte gleich in mehrerer Hinsicht schlechte Nachrichten für die K+S Aktie. Da ist zum einen der reine Kursverlust von 8,22 Prozent auf 9,275 Euro, das Tagestief wurde bei 9,21 Euro notiert. Damit einher und nicht ohne Verantwortung für den massiven Tagesverlust geht zum anderen ein charttechnisches Verkaufssignal an der Zone 9,97/10,16 Euro. In den vergangenen Wochen kamen hier Bodenbildungsphantasien auf, ...