US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet. Nur in den langen Laufzeiten gab es leichte Kursgewinne. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am US-Rentenmarkt. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im weitere Handelsverlauf wird nur der Markit-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht, der am Markt weit weniger Relevanz besitzt als der ISM-Einkaufsmanagerindex.

US-Finanzminister Steven Mnuchin machte am Freitag deutlich, dass kurzfristig nicht mit der Ausgabe von US-Staatspapieren mit extrem langen Laufzeiten zu rechnen sei. Derzeit liege der Fokus vielmehr auf der Platzierung einer Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren, sagte Mnuchin am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Zuvor hatte Mnuchin selbst in Aussagen die Möglichkeit von Anleihen mit extrem langen Laufzeiten von 50 oder gar 100 Jahren ins Spiel gebracht.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 6/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,51 Prozent. Fünfjährige Papiere standen unverändert bei 100 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,54 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 2/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,73 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 9/32 Punkte auf 104 18/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,16 Prozent./jkr/jsl/fba