Da das Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China nun unterzeichnet ist, achten die Marktteilnehmer sehr genau auf die Wirtschaftsdaten, um die Wirkung dieser „Waffenruhe“ einzuschätzen. Europa steht zwar nicht im Mittelpunkt der Streitigkeiten, dürfte aber überproportional davon profitieren, wenn sich der Welthandel wieder beschleunigt. Das europäische Wirtschaftswachstum verlief schleppend im letzten Jahr, was zum Teil damit zusammenhängt, dass der Fertigungssektor in Ländern wie Deutschland und Italien eine weitaus größere Bedeutung hat als in anderen Regionen. Die jüngsten Daten legen nahe, dass das Geschäftsklima in Deutschland nun die Talsohle erreicht haben könnte, doch es bleibt fraglich, ob dies zu einer merklichen Erholung der Investitionen führen wird. Die gedämpften Erwartungen an ein Phase-2-Abkommen, die anhaltenden Risiken eines harten Brexit und die zunehmenden Handelskonflikte zwischen den USA und der EU könnten für europäische Unternehmen Grund genug sein, um eine gewisse Vorsicht walten zu lassen.

