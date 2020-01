Gute Nachrichten von der Evotec Aktie: Zwar konnte sich der Biotech-Titel in den letzten Tagen dem Konsolidierungstrend am Gesamtmarkt nicht entziehen. Doch die Abwärtsbewegung beim Anteilschein des Unternehmens aus Hamburg verlief bisher extrem moderat. Nachdem das Top der vorangegangenen Aufwärtsbewegung am 22. Januar bei 25,99 Euro erreicht wurde, prallte der Aktienkurs an der hier liegenden starken Hinderniszone nach unten ab. ...