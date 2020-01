Event-Driven-Strategien bleiben 2020 attraktiv

Das andauernde Niedrigzinsumfeld und dessen negative Auswirkungen auf nahezu alle Assetklassen stellen Kapitalanleger auch im Jahr 2020 vor grosse Heraus­forder­ungen. Während derzeit knapp 15% des euro­päischen Investment-Grade-Anleihen­­­­univer­sums ne­ga­tive Renditen aufweisen, liegen die Risikoprämien von High-Yield-Anleihen auf histori­schen Tief­ständen. Zugleich ist die Nachfrage nach illiquiden Assets – allen voran Immo­bilien und Private Equity – seit Jahren sehr hoch, was deren Preise in die Höhe getrieben hat. Und am Aktien­markt wurden jüngst nicht nur neue Kurs-, sondern auch Bewer­tungs­­höchststände erreicht, allen voran in den USA. Ausgehend von dem Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis bewegen sich die Bewertungen des S&P500 mittlerweile auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren.

Positiv sind in diesem Umfeld die konjunkturellen Frühindikatoren zu werten, die mehrheitlich eine volkswirtschaftliche Belebung anzeigen. Allerdings ist in den nächsten Monaten eine erhöhte Volatilität nicht auszuschliessen, auch weil die Aktien­märkte in einigen Regionen bereits ein zwei­stelliges Gewinnwachstum einpreisen. Zudem drohen Anleihenportfolios wegen des potenziellen Zinsanstiegs im Konjunktu­raufschwung Kursverluste, die nur mit aktivem Management vermieden oder zumindest begrenzt werden können. Hinzu kommen Bewertungsverluste für andere zins­infla­tionierte Asset­­klas­sen.

In diesem Spannungsfeld sind Diversifizierung und Ergänzung der Asset Allocation um weit­gehend unkorrelierte Rendite­quellen notwendig. Dazu gehören auch ereignisorientierte Stra­te­gien (Event Driven). Sie vereinen ein attraktives Absolute-Return-Ertragsprofil mit geringer Vola­tilität und niedriger Korrelation zu konventionellen Assetklassen. Ihre Wertentwicklung ist beinahe linear (siehe Abbildung 1).