Ein Blick auf den Kursverlauf der US-Fluggesellschaft American Airlines offenbart bereits seit Anfang 2018 eine intakte Aufwärtsbewegung, diese reichte bis an die Sommertiefs aus 2016 um 25,00 US-Dollar heran. Zwar hat in diesem Bereich die Abwärtsdynamik sichtlich abgenommen, die jüngsten Virussorgen drücken aber schon wieder merklich auf die Stimmung der Anleger, diese schickten das Papier erneut in Richtung der Jahrestiefs aus 2016/2019 abwärts. Sollte an dieser Stelle keine nachhaltige Stabilisierung gelingen und sich die Fundamentaldaten für die Airlines weiter eintrüben, könnte hieraus eine überaus attraktive Handelsgelegenheit entspringen.