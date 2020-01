Wirecard – endlich ist es soweit…

Liebe Leser, Wirecard hat den Spurt Richtung 140 geschafft und viele offensive, spekulative Anleger sind heiß auf neue, frische Produkte. Wir haben sie gefunden und sie sind frisch emittiert am heutigen Mittwoch. Deshalb gibt es in unserer e-mail am Abend an unsere Abonnenten nicht nur ein kleines Spezial zu Tesla, sondern auch zwei richtig heiße Papiere auf Wirecard, die Sie sonst nirgends so schön gefiltert und geprüft finden werden. Also – schauen Sie gerne später bei uns rein ab 17 Uhr im Abobereich. Hier einfach entlang und wer uns nur mal testen möchte einen Monat – kein Problem. Einfach machen;-). Wir bieten keine Knebelabos, sondern überzeugen mit Leistung und Service. Überzeugen Sie sich gerne. So wie Hunderte andere, denen es hoffentlich Spaß macht. Jedenfalls konnten wir 96% unserer Abonnenten seit Beginn überzeugen und sie sind dabei. Kleiner Hinweis zuletzt – mit FED und Tesla wird der Abend besonders spannend. Dies könnte sich auf Gold, Öl, aber auch Bitcoin oder natürlich den DAX auswirken. Und auf Euro-Dollar. Warum wieso – auch das im Video.

