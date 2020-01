STEIGT BITCOIN AUFGRUND DER AUSBREITUNG DES CORONAVIRUS?

Bitcoin steigt über 9.200 US-Dollar. Besteht ein Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus?

Die Performance, die Bitcoin bisher in diesem Jahr hinlegte, kann sich mehr als sehen lassen. Seit Jahresbeginn verteuerte sich die nach der Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt um mehr als 30 Prozent und notiert gegen 17:30 Uhr MEZ bei 9.275 US-Dollar je Coin. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen dem Bitcoin-Anstieg der letzten Tage und der Ausbreitung des Coronavirus. Zumindest sieht das Forbes-Analyst Clem Chambers so. In einem Beitrag auf der Forbes-Webseite sieht Chambers die Kapitalflucht von Chinesen in BTC als einer der Ursachen für den rasanten Kursanstieg. Gerade wohlhabende Chinesen könnten Kenntnisse darüber haben, dass die Ausbreitung des Virus schlimmer ist als offiziell von der chinesischen Regierung dargestellt. Ob hier wirklich ein Zusammenhang besteht ist schwer feststellbar. Mehr Informationen finden Sie hier.

