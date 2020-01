FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei einem der besten Dax-Werte des noch jungen Jahres haben die Anleger am Freitag Gewinne mitgenommen: RWE-Papiere lagen am Vormittag mit minus 1,5 Prozent bei 31,33 Euro am Indexende. Zur Wochenmitte hatten die Papiere des im Wandel zur Erneuerbare-Energien-Größe befindlichen Konzerns mit 32,25 Euro noch das höchste Niveau seit Herbst 2014 erreicht.

In den ersten Wochen des Jahres gewannen sie damit rund 18 Prozent und setzten so den starken Trend von plus 44 Prozent aus dem Vorjahr fort. Die meisten Experten bleiben mit Kurszielen bis zu 42 Euro optimistisch. Zum Wochenabschluss waren Versorgerpapiere aber europaweit nicht gefragt./ag/jha/