Bitcoin bald wieder über 10.000 US-Dollar?

Bitcoin legte im Januar um 30% zu. Halving wirft seine Schatten voraus.

Der erste Monat im neuen Jahrzehnt neigt sich dem Ende zu und Bitcoin ist einer der größten Gewinner. Die digitale Währung Nummer 1 verteuerte sich seit Jahresbeginn um rund 30 Prozent. Bitcoin profitierte unter anderem von der Zuspitzung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA sowie von der Ausbreitung des Coronavirus. Dazu erreichte Mitte der Woche die Hashrate mit 123 Mio. TH/s ein neues Rekordhoch. Die Hashrate bezeichnet die Rechenleistung des gesamten Bitcoin-Netzwerks. Dabei misst die Hashrate die Geschwindigkeit der Rechenoperationen, um einen neuen Block zu erschließen. Je leistungsfähiger eine Blockchain ist, desto sicherer ist das Netzwerk gegen Angriffe gewappnet. Ein weiterer Grund für die gute Performance des Bitcoins in diesem Jahr könnte die zunehmende Spekulation auf einen stark steigenden BTC-Kurs durch das im Mai stattfindende Halving sein. Durch das Halving wird die Block-Belohnung der Miner von derzeit 12,5 Bitcoins auf 6,25 Bitcoins halbiert. Dadurch können Miner weniger Coins verkaufen, um ihre Miningkosten zu decken. Sollte die Bitcoin-Nachfrage konstant bleiben, dürfte der BTC-Preis noch weiter steigen. Somit ist es eine Frage der Zeit, bis der Bitcoin wieder über 10.000 US-Dollar notiert. Mehr Informationen finden Sie hier.

Haftungsausschluss:

Die beigefügten Informationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Redaktionen wider. Neben Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen erhalten, die durch GBE brokers Ltd. erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für vertrauenswürdig halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Diese Information stellt keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.