Moderna (MRNA): Swingtrade mit dem Corona-Virus

Die vergangenen Tagen haben gezeigt, dass Infizierte das Virus verbreiten können, ohne selbst unter Symptomen zu leiden. Das bedeutet, dass der Erreger womöglich global weiter gestreut ist als es derzeit erkennbar ist. Somit ist zu erwarten, dass der Bedarf nach einer erfolgversprechenden Medikation weiter steigen könnte.

Biotechnologie-Unternehmen Moderna forscht an Medikament gegen Corona-Virus. Wie weit ist der Erreger schon verbreitet?