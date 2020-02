EON macht Schlagzeilen. Jetzt erhöhen „auch EON und Innogy“ die Strompreise, die Medien verkünden. Des einen Leid, des anderen Freud. Die Strompreis-Erhöhung dürfte EON letztlich mangels großer Alternativen in den Haushalten und angesichts der fehlenden Preiselastizität bei Wechseln zumindest in die Karten spielen, meinen wirtschaftlich orientierte Analysten. EON könnte davon auch im Aktienkurs langfristig profitieren. Einen Aufwärtstrend vermelden die Analysten vor allem aus der Charttechnik ohnehin schon.

EON ist an den Börsen auch am Dienstag weiter nach oben geklettert. Der Kurs konnte die Marke von 10,50 Euro avisieren und befindet sich im stärksten Trend seit vielen Monaten. Denn: Die Aktie hat damit auch den höchsten Stand der vergangenen fast 2,5 Jahre erklommen. Die Aktie konnte zuletzt am 17. November 2017 mit 10,75 Euro auf einem höheren Top den Handel beenden. Bis dahin fehlen nur etwa 2,5 %. Diese Distanz dürfte in kürzester Zeit überwunden sein.

Dann wird es aus Sicht von Analysten sehr spannend. Die nächste Top-Marke findet sich erst in Höhe von 14,69 Euro. Dieses Top war am 27. April 2015 erreicht worden.Das Potenzial bis zu diesem Wert beläuft sich auf knapp 40 %. Widerstände, die Chartanalysten bei der Bestimmung von Kursverläufen stets suchen, sind hier kaum zu entdecken. Insofern dürfte es jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen als seit vielen Jahren geben.

Nach unten ist der Kurs dabei bestens unterstützt. Schon die Marke von 10 Euro gilt als starke Untergrenze. Wenn die Notierungen noch einmal nachgeben, dann könnte es hier erfahrungsgemäß sofort ein Comeback nach oben geben. Insofern sind die Analysten hinsichtlich der kommenden Sitzungen bestens gelaunt.

Die Vermutung, dass der Aufwärtstrend dynamisch sei, ergibt sich auch aus der statistischen Betrachtung. Seit Abschluss des vergangenen Jahres hat die Aktie nun bereits wieder knapp 10 % zugelegt und dürfte aus dieser Sicht als kurzfristiger Gewinner gelten. Zudem haben die Notierungen noch einiges aufzuholen. Im vergangenen Jahr war die Aktie einer der größeren Verlierer im Dax und musste gegen den großen Markttrend sogar Kurseinbußen in Kauf nehmen.

Optimistisch sind aktuell auch die Banken. In den vergangenen Tagen haben einige Institute ihre Empfehlungen zumindest bestätigt. Unter dem Strich immerhin sind 45 % der Bankanalysten derzeit der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 40 % plädieren dafür, den Wert zu halten und 15 % meinen, ein Verkauf sei die beste Variante.

Die Einschätzung dürfte sich unter anderem auf die guten wirtschaftlichen Aussichten gründen. Hier zählt wiederum die eingangs erwähnte Erhöhung der Strompreise. Der Wert dürfte ohnehin sowohl für das vergangene Jahr ein positives Ergebnis erreicht haben wie auch in den nächsten beiden Jahren schaffen, erwarten die Analysten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist aktuell wieder – auf Basis der Erwartungen – mit 20 etwas zu hoch, allerdings werden die möglichen Gewinnpotenziale offensichtlich noch nicht voll ausgeschöpft.

Bleiben die technischen Analysten. Auch aus dieser Richtung gibt es derzeit sehr starke Aufwärtssignale. Denn die 200-Tage-Linie als einer der großen Taktgeber ist klar überwunden. Der GD200 verläuft bei 9,27 Euro und ist um mehr als einen Euro oder über 10 % überwunden. Auch der GD100 ist entsprechend deutlich distanziert worden. Die 38-Tage-Linie als Maßstab für die kurzfristige Trendentwicklung schließlich ist in Höhe von 9,89 Euro gleichfalls recht weit entfernt.

Die technischen Signale nach dem Momentum und der relativen Stärke sind in verschiedenen zeitlichen Dimensionen jeweils relativ deutlich nach oben gedreht. Bis zu einer Trendwende wären demnach gleichfalls gut 10 % Distanz sichtbar, sodass sich insgesamt aus technischer Sicht enormes Potenzial verbunden mit einer höheren Sicherheit ermitteln lässt.

In der Gesamtschau ist gerade die jüngste Preiserhöhung vor dem Hintergrund der ohnehin starken charttechnischen und technischen Ausgangssituation ein treffender Impuls, um den Aufwärtstrend noch weiter fortsetzen zu können. In den nächsten Tagen sind die Aussichten angesichts der ohnehin guten Marktstimmung an den deutschen Börsen gleichfalls kurzfristig stark. Die Börsenampeln stehen für EON auf grün, heißt es.